Real Madrid : Carlo Ancelotti dévoile les plans pour le prochain mercato

Le Real Madrid ne réalise sûrement pas le début de saison escompté. Avec l’arrivée de Kylian Mbappé cet été, les Merengues pensaient avoir enfin recruté le joueur qui leur manquait pour créer une vraie dynastie. Malgré deux Ligues des Champions remportés lors des trois dernières saisons, le club le plus titré de l’histoire dans la compétition a réalisé des débuts compliqués cette saison. Outre la défaite face au LOSC en C1 (1-0), les Madrilènes comptent trois points de retard sur le Barça, leader de Liga.

Pire encore, les hommes de Carlo Ancelotti ont perdu Dani Carvajal pour le reste de la saison lors de la dernière rencontre face à Villarreal. Un coup dur qui a forcément chamboulé les plans tant l’arrière droit est important dans les plans ibériques. Et alors que recruter un remplaçant semblait inéluctable, Carlo Ancelotti a laissé entendre qu’une arrivée cet hiver était improbable ce vendredi en conférence de presse : « nous n’excluons pas de recruter un joueur approprié pour le Real Madrid mais ce n’est pas si simple. Nous allons utiliser l’équipe de jeunes et nous avons le retour d’Alaba et pour le moment nous ne pensons pas à recruter.»