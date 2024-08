Villarreal : Marcelino tacle Arnaut Danjuma

Buteur face à l’Atlético de Madrid ce lundi, Arnaut Danjuma n’est pas certain de rester à Villarreal à la fin de ce mercato. Courtisé par Lille, le Néerlandais est poussé vers la sortie, d’après les médias espagnols. Interrogé ce jeudi en conférence de presse à ce sujet, Marcelino a été très clair le concernant. L’entraîneur de Villarreal n’a pas fait dans la dentelle et souhaite voir des joueurs impliqués, qu’il soit assuré d’être titulaire ou non.

La suite après cette publicité

« Nous voulons avoir le meilleur effectif possible. En plus de Yeremi (Pino), trois joueurs sont venus renforcer le secteur offensif de l’équipe. Et avec (Arnaut) Danjuma, cela fait cinq. Ce qui est clair, c’est que ceux qui resteront devront accepter leur rôle à tout moment. Je ne peux garantir à personne une place de titulaire. Si vous êtes capable d’être professionnel en jouant 90 minutes ou zéro, c’est le profil des joueurs que nous voulons. Les bonnes équipes sont composées de bons joueurs qui respectent les décisions de l’entraîneur ainsi que leurs coéquipiers. C’est comme ça que je vois le collectif, et ceux qui pensent comme ça sont ceux qui doivent rester », a lâché Marcelino, pour Marca. Le message a le mérite d’être clair.