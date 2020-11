Barça : Blaise Matuidi demande du temps pour Antoine Griezmann

Y-a-t-il deux Antoine Griezmann différents ? Un qui s'épanouit et l'autre qui connaît des difficultés. En tout cas, son rendement est différent en Equipe de France par rapport à celui au FC Barcelone. L'ancien de l'Atlético de Madrid n'a pas du tout le même rôle dans les deux équipes et doit s'adapter à chaque fois.

Une situation évidemment difficile à gérer mais nécessaire s'il veut s'intégrer durablement en Catalogne. C'est du moins l'avis de Blaise Matuidi, ancien coéquipier en Bleus et invité du Club du Dimanche sur BeIn Sports : « on sait qu'à Barcelone, ce n'est pas la même chose parce qu'il n'est pas dans un positionnement qu'il aime. C'est à lui aussi de s'adapter parce que c'est la marque des grands clubs. On connaît tous la situation avec Lionel Messi qui prend pas mal de place. Je sais qu'Antoine va s'accrocher et finira par trouver son positionnement ». Il va donc falloir attendre un peu pour voir le natif de Mâcon rayonner chez les Blaugranas.