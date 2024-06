Euro 2024, Pays-Bas : Frenkie de Jong prend très cher !

«Il n’est pas à la hauteur de ses qualités (…) Si vous regardez Frenkie de Jong lors de la dernière Coupe du monde, il était comme un fantôme ! Il doit prendre les choses en main», déclarait Ruud Gullit il y a quelques jours à propos de Frenkie de Jong. Loin de faire l’unanimité en sélection, le milieu de terrain est sous le feu des critiques en terres hollandaises. À quelques jours de disputer l’Euro (les Pays-Bas sont dans le groupe de l’Autriche, la Pologne et de l’équipe de France, ndlr), le joueur du FC Barcelone tarde à prendre ce rôle de cadre dans le vestiaire, et à confirmer tous les espoirs placés en lui au début de sa carrière, lorsqu’il évoluait à l’Ajax Amsterdam notamment.

Critiqué pour ses performances en club comme en sélection, le joueur de 27 ans doit être un leader de la nation néerlandaise, qui a lancé un nouveau cycle lors de la dernière Coupe du monde. Il fait partie des joueurs les plus capés (54 sélections) parmi les éléments convoqués par Ronald Koeman mais l’ancien de l’Ajax Amsterdam manque de régularité. Preuve en est, il n’a joué que 20 matchs de Liga (sur 38 possibles) cette saison avec le Barça. Il faut dire que les blessures ne l’ont pas épargné non plus. L’ancien numéro 10 des Pays-Bas, Wesley Sneijder, charge également De Jong, et explique en partie cette irrégularité par ses pépins physiques constants.

Les blessures l’ont freiné

«Frenkie n’a pas été assez régulier ces dernières années. Il a fait une saison fantastique à l’Ajax, ce qui lui a valu un bon transfert. Si vous regardez les dernières saisons, il a aussi été très souvent blessé», a déclaré l’ancien milieu offensif de l’Inter Milan à De Oranjezomer. Touché à la cheville en début de saison, puis à la malléole sur les dernières semaines, Frenkie de Jong n’arrive pas avec une forme physique optimale en Allemagne pour disputer l’Euro, et n’a pas pu s’entraîner pleinement avec son équipe.

«Je ne suis pas encore en forme, donc je ne peux pas dire que je vais mieux. Ma cheville va bien en soi, mais il faut qu’elle se rétablisse correctement pour éviter que cela ne devienne chronique», a déclaré FDJ lui-même il y a quelques jours. Malgré cela, il a été convoqué par Ronald Koeman pour disputer l’Euro. Il se sait attendu par les supporters néerlandais, qui commencent à s’impatienter avec celui qui était présenté comme la future tête d’affiche du football néerlandais. De Jong voit le championnat d’Europe comme une occasion de faire taire les critiques et de franchir un cap en sélection, à condition qu’il soit prêt à relever le défi.