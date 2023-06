Ballon d’Or 2023 : la date de la cérémonie est connue

France Football a communiqué ce vendredi la date de la cérémonie de remise du Ballon d’Or 2023. Il faudra ainsi attendre le 30 octobre pour connaître l’identité des successeurs de Karim Benzema et d’Alexia Putellas. Comme chaque année désormais, la cérémonie se tiendra au Théâtre du Châtelet à Paris à partir de 19 heures.

Le communiqué précise que la révélation des joueurs nommés pour le Ballon d’Or masculin et féminin, le Trophée Kopa (meilleur jeune), ainsi que le Trophée Yachine (meilleur gardien), sera faite en amont le 6 septembre. Les nommés pour le Prix Sócrates, trophée qui récompense depuis 2022 les footballeuses et footballeurs engagés dans des projets sociétaux, seront eux dévoilés plus tôt, le 7 juillet.

