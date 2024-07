La Finalissima déjà en ligne de mire pour l’Argentine et l’Espagne

L’Euro et la Copa América sont terminés, cap sur la Finalissima désormais. Cette super finale crée par l’UEFA et la Conmebol en 1985, oppose le vainqueur de l’Euro et celui de la Copa América, elle n’a connu pour l’instant que trois éditions (1985, 1993, 2022). Méconnue du grand public, la Finalissima est dans le format, une sorte de Trophée des Champions sous stéroïdes. Complètement passée aux oubliettes après 1993, elle est réapparue il y a deux ans à l’occasion d’un Italie - Argentine, remporté 3-0 pour les coéquipiers de Leo Messi en 2022.

Les Argentins, tout juste vainqueurs de la Copa América, tenteront donc de défendre leur trophée face à des Espagnols qui disputeront la première Finalissima de leur histoire. Pour l’anecdote, cette Super Finale, crée juste après l’Euro 84, a comme premiers vainqueurs, les Bleus de Michel Platini qui s’étaient à l’époque défaits de l’Uruguay (2-0) pour devenir les premiers vainqueurs de l’histoire du tournoi. D’après les informations de Marca, la Finalissima pourrait se tenir en juin 2025.