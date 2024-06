Les ventes record du maillot de l’Allemagne

L’Allemagne a excellemment bien commencé son Euro à domicile, en s’imposant 5-1 contre l’Ecosse. La Mannschaft plaît outre-Rhin et les supporters suivent attentivement le parcours de leur équipe nationale, et soutiennent les hommes de Julian Nagelsmann.

Les supporters s’arrachent les maillots de l’Allemagne, et en particulier la tunique extérieure, fortement plébiscitée par les fans. La Fédération allemande (DFB) a même confirmé à The Athletic que le maillot rose était le maillot extérieur le plus rapidement vendu de l’histoire de l’équipe nationale, entre l’annonce de sa sortie en mars dernier, et le début de l’Euro.