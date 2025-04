Samir Nasri admire le PSG

Le PSG a de nouveau rendez-vous avec la Ligue des Champions ce mercredi soir. Alors que les Parisiens semblaient en perte de vitesse l’été dernier, avec le départ de Kylian Mbappé, voilà que l’équipe de Luis Enrique semble, au contraire, plus forte que jamais. Opposés à Aston Villa en quart de finale de la reine des compétitions, les Franciliens partent favoris, et paraissent même, aux côtés du FC Barcelone, l’écurie la mieux armée pour aller chercher la Coupe aux grandes oreilles cette saison. Les Rouges et Bleus impressionnent en tout cas Samir Nasri.

La suite après cette publicité

DansL’Équipe, l’ancien joueur de Manchester City a couvert d’éloges les champions de France, allant même jusqu’à la comparer au Barça composé de la mythique MSN : « je trouve ce PSG très impressionnant à la perte de balle. L’agressivité, la façon de récupérer le ballon très vite, très haut… J’ai joué contre le Barça de Luis Enrique, qui pouvait marquer n’importe quand avec Messi, Neymar et Suarez. Et je trouve que, collectivement, le PSG dégage une plus grosse puissance encore. J’aime aussi son jeu de position, avec des joueurs dont tu te demandes tout d’un coup ce qu’ils font là, alors que tout est calculé. Je suis admiratif de ce qu’ils font. » Unai Emery est prévenu.