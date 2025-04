La presse espagnole enrage contre le Real Madrid, Dibu Martinez hante déjà le PSG

Le Real Madrid se fait rabaisser par la presse espagnole

En Espagne, c’est la gueule de bois. AS parle d’un Real Madrid qui est « condamné à réaliser un autre miracle ». Le club espagnol a sombré face à Arsenal, dominé tactiquement et mentalement. Vinicius Jr, méconnaissable, comme Mbappé ou Rodrygo, n’ont pas su réagir. AS, pense carrément que « Vinicius et Mbappé ont condamné Ancelotti ». La publication ibérique a donné la note de 1 à Vinicius Jr, qui a été « mauvais ». Vinicius c’est 18 ballons perdus, 0 dribble réussi, 0 tirs. Même chose pour Rodrygo, qui a été « le membre le plus absent de l’équipe ». KM9, lui, a obtenu un 3. Il a été combatif, mais en échec selon le média espagnol. Le plan d’Ancelotti tenait la route, malgré des choix discutables comme titulariser Alaba ou sortir Valverde du milieu. Marca rappelle que le Real Madrid a déjà perdu 11 matchs cette saison, ce qui complique le rêve de remporter tous les trophées cette saison. Sans inspiration offensive, Madrid a été submergé, et sans vrai jeu, aucun miracle ne semble possible au retour, écrit AS.

La suite après cette publicité

Dibu Martinez déjà dans les têtes parisiennes

Dans L’Equipe, on évoque Emiliano Martinez, gardien d’Aston Villa, qui est devenu l’un des meilleurs au monde grâce à son profil offensif et proactif. Sa capacité à sortir de sa surface et à dissuader les attaques adverses le distingue dans un jeu moderne où la présence hors du but est cruciale. Le gardien est l’ennemi public numéro en France depuis la coupe du monde 2022. Et justement, il est déjà en train de hanter les Parisiens. Il a été photographié avec une casquette où figurent ses quatre trophées remportés avec la sélection argentine : le Mondial 2022, les Copa America 2021 et 2024 et la Finalissima, remportée en 2022 en qualité de champion d’Amérique du Sud contre l’Italie, vainqueur de l’Euro 2021. Dans le Daily Mail, on se demande pourquoi le PSG est désespéré à l’idée de jouer contre le gardien. Il est devenu l’un des "méchants" préférés du public français. Détesté pour ses provocations, notamment envers Mbappé, il affronte le PSG dans un climat tendu.

Unai Emery retrouve son ex

Unai Emery est, lui aussi, redouté par le PSG. Paris retrouve son ancien coach. Luis Enrique, lui aussi marqué par la fameuse remontada de 2017, mène un PSG rajeuni, tourné vers le collectif. Entre les retours d’ex comme Asensio, les visages neufs comme Doué, et les retrouvailles pleines de symboles, cette confrontation s’annonce électrique. Dans AS, on explique qu’au PSG, Emery n’a pas eu de chance. Entre la remontada et les autres échecs européens, ça n’a pas été facile malgré le fait que son équipe était compétitive.