Real Madrid : l’entraîneur des gardiens avait averti Thibaut Courtois

C’était l’un des grands points de tension avant ce quart de finale aller entre Arsenal et le Real Madrid : les coups de pied arrêtés. Et ce danger, Luis Llopis l’avait parfaitement anticipé. Dès le coup franc précédant l’ouverture du score, l’entraîneur des gardiens du Real a bondi du banc pour prévenir Thibaut Courtois d’une potentielle frappe enroulée de Declan Rice. Des gestes clairs, presque désespérés, pour alerter son gardien belge… mais l’issue ne changera pas : Rice est parvenu à contourner un mur madrilène un peu court et à ouvrir le score d’une frappe parfaite.

Ce qui surprend, c’est que malgré les avertissements et la préparation spécifique autour de ce danger, le Real n’a pas su s’adapter. Sur le deuxième coup franc, toujours signé Rice, la mise en scène était différente, mais l’idée est restée la même : désorienter Courtois. Un écran de trois joueurs d’Arsenal, Odegaard en leurre, et à nouveau une frappe chirurgicale de Rice, en pleine lucarne. L’Anglais, qui n’avait encore jamais marqué sur coup franc en 339 matchs professionnels, a signé un doublé sur phase arrêtée, tandis que les Gunners n’avaient plus scoré sur coup-franc depuis 2021.