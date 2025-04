Real Madrid : les statistiques inquiétantes après la débâcle

Le Real Madrid a semblé totalement éteint ce mardi soir. Balayés par Arsenal (0-3), les Merengue ont paru incapables de mettre la moindre intensité face à des Anglais survoltés. Et une statistique vient peut-être démontrer pourquoi les Madrilènes ont eu tant de mal à emballer la partie : Marca révèle que les Gunners ont couru 113,56 kilomètres, soit plus de 12 que les 101,16 de la Maison blanche. Un écart abyssale, surtout si on le compare au quart de finale entre le Bayern Munich et l’Inter, durant lequel les Bavarois ont couru seulement deux kilomètres de plus que leur adversaire. Une donnée qui sera sûrement analysée par Carlo Ancelotti et son staff.

Autre chiffre inquiétant : le Real Madrid est l’équipe ayant subi le plus de tirs en Ligue des Champions cette saison, avec 79 tentatives concédées. Une statistique difficile à concilier avec les ambitions d’un club visant une quinzième couronne européenne, malgré la présence de Thibaut Courtois dans les buts. À titre de comparaison, Arsenal en a encaissé seulement 29. Cette fragilité défensive ne s’accompagne même pas d’une efficacité offensive qui pourrait masquer ces lacunes : les Merengues restent sur deux matchs européens sans marquer, une première depuis 2009. La sonnette d’alarme est tirée dans la capitale espagnole.