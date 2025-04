PSG - Aston Villa : les compositions probables

Le grand jour est arrivé. Le Paris Saint-Germain défie Aston Villa sur la pelouse du Parc des Princes pour ce premier round des quarts de finale de la Ligue des Champions. Un choc pour lequel les troupes de Luis Enrique sont logiquement en position de grand favori, le PSG étant devenu un habitué de ces rendez-vous européens, alors que les Villans n’avaient pas disputé un quart de Ligue des Champions depuis 1983.

Prudent lors de sa conférence de presse d’avant match et ne prenant clairement pas son adversaire de haut, Luis Enrique va aussi fêter son 100e match sur le banc de touche du club de la capitale, espérant ajouter une 70e victoire à son compteur. Un match aussi marqué par les retrouvailles entre Unai Emery et le Paris Saint-Germain, alors que Marco Asensio aura sûrement aussi à cœur de faire mal à celui qui est toujours son club contractuellement.

Une seule absence de poids à Paris

Pour ce duel, Luis Enrique pourra miser sur du classique. Donnarumma sera présent dans les cages, avec William Pacho et Lucas Beraldo devant lui, le Brésilien remplaçant ainsi son compatriote Marquinhos qui est suspendu. Sur les côtés, on retrouvera Nuno Mendes et Achraf Hakimi. Le trio du milieu sera composé de Vitinha, de João Neves et de Fabian Ruiz, alors que devant, l’entraîneur espagnol devrait miser sur Bradley Barcola, Ousmane Dembélé et Désiré Doué.

En face, Unai Emery peut aussi compter sur son onze de gala. Le sulfureux Emiliano Martinez défendra les cages, avec un quatuor composé de Lucas Digne, Tyrone Mings, Ezri Konsa et Matty Cash devant lui. Deux joueurs bien connus des fans de Ligue 1, Youri Tielemans et Boubacar Kamara, composeront l’entrejeu de l’écurie de Birmingham. Devant eux, Jacob Ramsey, John McGinn et Morgan Rodgers, alors que Marcus Rashford sera la référence offensive des Villans, qui auront des joueurs du calibre de Marco Asensio ou Ollie Watkins sur le banc…