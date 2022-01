PSG : Lionel Messi s'est entraîné à part

Alors que le Paris Saint-Germain se déplace sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais pour le choc de la 20ème journée de Ligue 1, prévu dimanche à 20h45, la présence de Lionel Messi pour cette rencontre reste plus que jamais incertaine. Testé positif au coronavirus et rentré un peu plus tard à Paris, l'Argentin a retrouvé le chemin de l'entrainement.

Pour autant, le septuple Ballon d'Or s'est encore entraîné à part ce vendredi matin au Camp des Loges, de quoi obscurcir un peu plus l'hypothèse d'une titularisation dimanche soir à Lyon. Reste à savoir si Mauricio Pochettino prendra le risque d'aligner le natif de Rosario...