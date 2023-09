Woody Allen défend Luis Rubiales

Il y a quelques jours, l’Espagne a remporté le Mondial Féminin. Malheureusement, on parle plus du baiser déplacé de Luis Rubiales à Jenni Hermoso que de la victoires de la sélection. Menacé et attaqué de toutes parts, le président de la fédération espagnole a encore des soutiens. Ce lundi, c’est Woody Allen qui est monté au créneau pour le défendre.

La suite après cette publicité

Interrogé par El Mundo, le réalisateur, acteur et scénariste de 87 ans a confié : «c’est difficile d’imaginer qu’une personne puisse perdre son travail pour un baiser en public. Il ne l’a pas violée, c’était juste un baiser avec une amie. Quel mal y a-t-il à cela ?» Une prise de position osée de la part de Woody Allen, qui a d’ailleurs été pointé du doigt pour une affaire d’agression sexuelle.