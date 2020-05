Jaap Stam débarque au FC Cincinnati

Les amoureux du ballon rond le connaissent forcément. Ancien défenseur de Manchester United notamment, Jaap Stam a tenté d'arrêter les attaquants adverses pendant de nombreuses années, de ses débuts chez les pros en 1992 avec le PEC Zwolle à la fin de sa carrière en 2017 du côté de l'Ajax Amsterdam. Mais s'il a raccroché les crampons, le principal concerné est tout de même resté dans le football en devenant entraîneur.

Après le PEC Zwolle, l'Ajax Amsterdam (adjoint), le Reading FC, et même Feyennord, le Néerlandais de 47 ans a décidé de traverser l'Atlantique pour devenir coach du FC Cincinnati, club évoluant en Major League Soccer (États-Unis). «Pour moi, avoir l'opportunité de travailler en Amérique et de travailler en MLS pour un club comme le FC Cincinnati, c'est un rêve», a notamment déclaré Jaap Stam. Ce dernier sera présenté ce vendredi à la presse par visioconférence.

