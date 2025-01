20 clubs intéressés, le refus de Ten Hag, un transfert XXL : les croustillantes révélations de l’agent d’Abdukodir Khusanov sur son mercato fou

Une étoile filante. Arrivé en Ligue 1 le 24 juillet 2023, en provenance de l’Energetik Minsk (Biélorussie), Abdukodir Khusanov n’a pas fait long feu dans l’Hexagone et sa fameuse Ligue des talents. Après seulement 31 rencontres jouées toutes compétitions confondues (1 but), le natif de Tachkent en Ouzbékistan a filé à l’anglaise du côté de Manchester City. En quête d’un ou plusieurs renforts en défense, les Skyblues n’ont pas hésité à lâcher 50 M€ (40 M€ + 10 M€ de bonus, ndlr) pour le jeune talent âgé de 20 ans, qui a signé un bail jusqu’en juin 2029. Une opération tout simplement exceptionnelle pour les Sang-et-Or puisqu’ils avaient acheté le joueur pour "seulement" 100 000 euros il y a un an et demi. La plus-value est XXXL. Pour Gairat Khasbiullin, l’un des agents de Khusanov avec Ulugbek Asanbaev, c’est aussi le transfert d’une vie et d’une carrière.

Celui qui gère les intérêts du footballeur né le 29 février 2004 l’a reconnu lors d’un très long entretien accordé à Championnat. Il a tout d’abord évoqué le moment où les Citizens se sont positionnés sur son client. «Fin novembre 2024. Des informations nous sont parvenues sur la présence de scouts. Lens a rapporté que City était activement intéressé. Début décembre, des conversations sérieuses ont commencé. Environ 12 clubs de Premier League ont manifesté leur intérêt. Il était clair que City serait parmi eux. Une autre chose à souligner, c’est que tous les clubs ne pouvaient pas se permettre de faire une offre maintenant, car ils étaient confrontés à des restrictions dues au fair-play financier. City n’a pas eu un tel problème, ils ont donc rapidement convaincu Lens pour 40 M€ plus 10 M€ de bonus. Il ne restait plus qu’à trouver un accord avec nous.»

Plus de 20 clubs étaient sur le coup

Ce qui est arrivé par la suite. «Notre équipe ne fait clairement pas de tels transferts tous les jours. En général, tout s’est passé vite, il y avait une grande envie aussi bien de la part de Lens que de City. Il a été plus difficile de se rendre de l’Energetik biélorusse à Lens. C’est plus facile de négocier quand il y a une telle demande pour vous.» Dans la foulée, Khasbiullin a évoqué les autres clubs qui étaient prêts à signer le défenseur.« Newcastle était très proche d’un accord. Il est même resté l’un des favoris, puis a été le dernier à quitter la course avec City. D’après ce que je comprends, le fair-play financier a également eu un impact. Eh bien, ils n’ont pas eu assez de temps. Peut-être que s’ils avaient fait une offre plus tôt, ils auraient eu le temps de parvenir à un accord. Ensuite, City a mis tellement de pression sur Lens qu’il était difficile de faire une offre comparable. Cela a également été influencé par le fait que les Français avaient besoin de cet argent. L’été dernier, les transferts de Lens ont échoué. Danso et El Aynaoui sont restés dans le club, cela représentait un manque de 50 M€. Il y avait également moins d’argent provenant des droits TV, et le trou dans le fair-play financier a dû être comblé. Il était urgent de compenser ces 50 M€.»

Il poursuit : «de manière inattendue, le transfert de Khusanov est devenu un salut pour le club. Bien sûr, nous aurions pu agir de manière égoïste, refuser et attendre l’été, car il jouait, tout se passait bien, mais Lens a fait beaucoup pour nous. Nous avons traité la situation avec compréhension. Vous avez peut-être remarqué que lors de cette transition, il n’y a eu aucune rumeur.» Pourtant, Khusanov a été lié à de nombreux clubs, comme Tottenham, le Real Madrid, Chelsea, le PSG et bien d’autres, selon son agent. «Les clubs allemands le voulaient. Tous les grands clubs allemands, sauf le Bayern Munich. Nous parlions avec Leipzig, Stuttgart, Bayer Leverkusen ou encore le Borussia Dortmund. Plusieurs clubs italiens, aussi.» Mais c’est Manchester City qui a raflé la mise parmi la vingtaine de clubs intéressés. Pourtant, le joueur avait été dans le viseur de l’autre club mancunien, Manchester United. Il s’agit même du premier gros club qui s’est intéressé à lui selon Gairat Khasbiullin.

Erik ten Hag l’a recalé à Man Utd

«En mai 2023, le recruteur de United, Nicolas Chenalli, était en Argentine pour la Coupe du monde U20. Après le deuxième match de l’Ouzbékistan, il a trouvé mon contact et a voulu me rencontrer. J’étais aussi en Argentine à cette époque-là et nous pensions nous rencontrer à Buenos Aires, mais cela n’a pas fonctionné à cause des matches. Ensuite, il s’est avéré qu’il n’est resté à Rosario qu’une journée, puis s’est envolé. Je suis sorti dans la rue à Buenos Aires et j’ai pris un taxi pour Rosario (…) Le recruteur m’a dit que Khusanov a l’ADN de Manchester United. C’est à ce moment-là que j’ai réalisé que le gars finirait dans un grand club. Le recruteur a fait un rapport détaillé, mais l’entraîneur Ten Hag a déclaré que le défenseur n’était pas tout à fait prêt à aider l’équipe à ce moment-là. Récemment, nous avons correspondu avec ce recruteur de Manchester United. Il l’a félicité pour son transfert à City, mais a regretté que le joueur ne se soit pas retrouvé à United.»

Mais City, qui a mis le prix, a été plus vif et lui a fait comprendre que l’on compterait sur lui. « Il a commencé à apprendre la langue il y a deux mois. Au départ, nous pensions avoir six mois. Il semblait que le joueur pourrait rester en prêt à Lens jusqu’à la fin de la saison. Ensuite, nous avons réalisé à quel point City voulait le joueur (…) Je pense que personne ne veut prendre un joueur pour 50 M€ et l’envoyer en prêt. Cette somme d’argent n’est pas versée pour un joueur qui ne fait pas partie de l’équipe.» D’autant que Pep Guardiola a mouillé le maillot pour le recruter. D’ailleurs, la récente prolongation du coach espagnol a été un argument qui a fait pencher la balance en faveur des Skyblues. Sans ça, le choix de Khusanov aurait été peut-être différent selon son agent. «Oui, c’est tout à fait possible. Pep est l’une des principales raisons du choix de City. Il voulait travailler avec le meilleur entraîneur du monde.» Lui qui a beaucoup à apprendre, mais qui a déjà de nombreuses qualités selon son conseiller.

Il va rapporter de l’argent à ses anciens clubs

«Sur le terrain, c’est un combattant naturel, mais dans la vie, c’est un gars modeste, calme au quotidien. Il ne donne pas d’interview parce qu’il est timide. C’est plus facile pour lui de jouer 90 minutes contre le PSG que de parler 10 minutes à un journaliste. En même temps, sa puissance dans le jeu est effrayante. J’ai beaucoup assisté à ses matches. Je remarque déjà quand il choisit une "victime". Khusanov ressent le moment où il doit se lancer dans un combat singulier. L’entraîneur de Lens Franck Haise a déclaré après le deuxième entraînement : "il se comporte comme un footballeur de 25 ans." En général, tout le monde dans l’équipe l’a bien traité.» Il espère qu’il en sera de même à Manchester City; lui qui est le premier footballeur ouzbek à évoluer en Premier League. Ce qui pourrait ouvrir la voie à d’autres.

«Nous ressentons déjà la demande en Europe (concernant les talents d’Ouzbékistan, ndlr). Cela a été multiplié par dix. Ils sont constamment intéressés et demandent. Lors de l’ouverture de notre agence, j’ai parcouru l’Europe avec des profils de footballeurs. L’intérêt était très faible, y compris pour Khusanov. Le recruteur en chef d’un grand club européen a dit un jour : "dites-moi au moins un joueur de football originaire d’Ouzbékistan qui joue dans l’un des cinq principaux championnats. Quand il y en aura, parlons-en." Le transfert de Shomurodov en Serie A était alors en cours, mais n’avait pas encore eu lieu. Maintenant, le directeur sportif de cette équipe est revenu vers moi et s’est intéressé à Khusanov. Je lui ai dit qu’à un moment donné, son club avait refusé de prendre en considération ce défenseur.» Khusanov, qui devrait rapporter 500 000 € à l’Energetik Minsk selon Championnat, ainsi que de l’argent à son club formateur (FK Bunyodkor); est entré dans la cour des grands à Manchester City. Le lieu parfait pour que cette étoile puisse scintiller.