Accord total Leipzig - Al-Nassr pour Mohamed Simakan

Sur cette fin de mercato, le marché est chamboulé par l’Arabie saoudite. Et pour cause, la date de clôture du mercato saoudien a été décalé. Initialement prévue début octobre, la fenêtre des transferts se clôturera finalement le lundi 2 septembre. Résultat, les géants du championnat commencent à multiplier les pistes et à accélérer. C’est le cas notamment d’Al-Nassr qui souhaite se renforcer drastiquement pour concurrencer le géant Al-Hilal qui dispose d’une équipe XXL. Et avec Al-Ittihad qui continue de recruter, l’équipe de Cristiano Ronaldo devait passer la seconde.

Dans ce sens, nous vous révélions il y a quelques jours que le Français Mohamed Simakan était convoité sur cette fin de mercato. Outre le FC Barcelone qui a observé le joueur, c’est surtout Al-Nassr qui a donc coché son nom en défense. Le club saoudien, qui désirait aussi ardemment Milan Skriniar, avait donc préparé une autre piste pour ne pas perdre de temps. Il fallait ensuite sortir le chéquier puisque Leipzig réclamait 45 millions d’euros pour s’en séparer.

Accord pour 45 millions

Et tout s’est accéléré ces dernières heures. Selon nos informations, Al-Nassr vient de trouver un accord total avec Leipzig pour le transfert du polyvalent défenseur de 24 ans. La formation entraînée par Luís Castro est tombée d’accord et va débourser plus de 45 millions d’euros pour le recruter. Mais il reste désormais à tomber d’accord avec le joueur désormais. Après trois ans en Allemagne, et une dernière saison à 42 matches, Mohamed Simakan va devoir trancher maintenant.

Les négociations se poursuivent donc avec le joueur désormais. Si un accord est trouvé rapidement, l’ancien de Strasbourg est attendu en Arabie saoudite ce vendredi. Un avion est déjà prévu pour qu’il puisse aller passer sa visite médicale avec son nouveau club. Et Leipzig se prépare à son départ puisque le club allemand étudie des pistes en défense ces dernières heures. Le dénouement dans le dossier Simakan est imminent.