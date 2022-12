Brésil : l’état de santé de Pelé toujours plus préoccupant

La suite après cette publicité

Admis à l’hôpital Albert Einstein (Sao Paulo) depuis le 29 novembre dernier, nous avons souvent des nouvelles de Pelé (82 ans) grâce à ses filles. Après Flavia Arantes, c’est Kely Cristina Nascimiento qui donne des éléments sur l’état de santé de son papa, légende du football brésilien.

« On est toujours là, dans la lutte et dans la foi. Une nuit de plus ensemble », a-t-elle légendé sur un post Instagram, dans la nuit de vendredi à samedi. Une déclaration à travers laquelle un certain pessimisme peut se ressentir. Pour rappel, les filles du "Roi" Pelé avaient aussi annoncé que leur père passerait Noël à l’hôpital.

À lire

Le Brésil veut doubler le Portugal pour s’offrir José Mourinho