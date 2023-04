UEFA : vers de nouvelles règles plus claires pour les fautes de mains

Face à la zone grise souvent présente lors des fautes de main (intentionnalité, agrandissement de la surface corporelle, partie du corps touchée au préalable, …), l’UEFA veut prendre de nouvelles mesures. Aleksander Čeferin, président de l’instance européenne, a ainsi annoncé ce mardi qu’un groupe de réflexion sur les fautes de main serait prochainement mis en place. L’ancien capitaine de la Croatie, Zvonimir Boban, aujourd’hui responsable du football à l’UEFA, devrait le diriger.

Cette annonce confirme les propos tenus par le dirigeant lors d’un entretien accordé au quotidien slovène Ekipa: «Je ne comprends pas. Je ne comprends absolument pas. Et il faut faire quelque chose dans ce domaine. Fin avril, nous formerons un groupe spécial, qui sera dirigé par Zvonimir Boban, et nous voulons que tous les plus grands entraîneurs et anciens joueurs de football en fassent partie, a-t-il indiqué. L’un des sujets prioritaires sera la faute de main. La loi dit que si le joueur a agrandi sa surface corporelle - mais que doit-il faire? Comment se rapetisser si l’on tombe au sol ou si l’on saute en l’air - les mains sont là où elles sont, on ne peut pas toujours les presser contre le corps.»

