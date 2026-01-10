Transfert avorté à Milan, prêt raté au Werder Brême : la terrible dégringolade de Victor Boniface

L’été dernier, Victor Boniface semblait prêt à franchir un cap décisif dans sa carrière. Après deux bonnes saisons avec le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, où il a inscrit 32 réalisations en 61 matchs et avait grandement contribué au sacre en Bundesliga lors de l’exercice 2023-2024, l’attaquant nigérian de 25 ans était tout proche de rejoindre l’AC Milan. Fort de ces performances, il ne cachait pas son ambition personnelle. « Compte tenu de ce que j’ai accompli la saison dernière, je devrais être sur la liste du Ballon d’Or africain, mais je ne stresse pas à ce sujet. Si j’étais nominé, je me choisirais moi-même, c’est normal », déclarait-il avec confiance.

Pourtant, ce transfert tant attendu à Milan n’a jamais eu lieu. Boniface a, contre toute attente, été prêté au Werder Brême, dans l’espoir de retrouver un nouveau projet ambitieux en Bundesliga. Mais le choix s’est rapidement révélé catastrophique : en six petits mois, l’attaquant n’a disputé que 11 matchs, dont seulement 2 comme titulaire, et n’a inscrit aucun but, ne fournissant que 2 passes décisives. Une situation incompréhensible pour un joueur qui, sur le papier, devait être l’atout offensif principal d’une équipe en quête de performances solides. Le prêt au Werder prend désormais fin sur un constat amer : « la période à Brême se termine de manière décevante », rapporte Sky Sport, avec une opération du genou annoncée qui le tiendra éloigné des terrains pendant plusieurs mois.

Un coup d’arrêt brutal pour Boniface

Cette décision médicale, qui met un terme à un prêt énigmatique et raté, marque un nouveau coup d’arrêt pour Boniface. L’ancien attaquant de Bodø/Glimt, sous contrat avec Leverkusen jusqu’en 2028, ne pourra pas profiter de l’élan attendu pour retrouver son meilleur niveau. Une blessure qui s’ajoute à son absence pour la CAN 2025 avec le Nigeria, lui qui cherchait à confirmer sa valeur après avoir été courtisé par plusieurs grands clubs européens. À ce sujet, il déclarait en septembre dernier : « qui parle de ma condition physique ? Si je n’étais pas à 100 %, je serais à l’hôpital et je ne pourrais pas m’exprimer ici aujourd’hui. Le transfert raté à l’AC Milan ? Ce n’était pas de ma faute, ils ont décidé de ne pas le faire. J’ai une mentalité forte : ça arrive, ce n’est pas grave, je vais passer à autre chose. »

Finalement, ce qui semblait être l’ascension d’un joueur encore prometteur s’est transformé en une longue descente aux enfers… D’un titre en Bundesliga à un transfert manqué en Serie A, jusqu’à un prêt au Werder Brême transparent et interrompu par une opération, la carrière de Victor Boniface connaît un coup d’arrêt brutal. Son avenir immédiat dépendra désormais de sa rééducation et de sa capacité à retrouver un rythme compétitif après plusieurs mois d’absence, dans l’espoir de relancer les ambitions qu’il affichait encore, il y a quelques saisons.