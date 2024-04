Le Bayer Leverkusen sacré champion d’Allemagne pour la première fois de son histoire !

«L’impatience est grande. Elle pourrait être plus grande si nous en avions l’occasion dimanche. Il est clair que si nous gagnons, nous serons champions et nous devrons nous donner à fond. Il s’agit de 90 minutes pour réaliser quelque chose de très spécial, mais c’est un match. C’est trois points, c’est un objectif clair et pour l’instant je n’y pense pas trop», déclarait Xabi Alonso, jeudi, en conférence de presse. Si l’Espagnol a préféré jouer la carte de la prudence devant les journalistes, il n’en demeurait pas moins conscient qu’il était en passe d’écrire une belle page de l’histoire du Bayer Leverkusen. Au sortir d’une énième prestation époustouflante contre West Ham (2-0) en Ligue Europa - qui lui a d’ailleurs permis de prendre une sérieuse option sur la qualification pour les demi-finales - le club allemand avait désormais les yeux rivés sur le championnat.

À ce titre, la 29e journée de Bundesliga offrait l’opportunité aux Pillendreher de concrétiser une bonne fois pour toute l’ensemble des efforts consentis depuis la reprise des hostilités en août. Malgré les victoires couplées du Bayern Munich et du VfB Stuttgart, tombeurs respectifs de Cologne (2-0) et de l’Eintracht Francfort (3-0) la veille, la formation ouest allemande - encore invaincue toutes compétitions confondues - pouvait mathématiquement être sacré champion d’Allemagne pour la première fois de son histoire, et ce, à six journées du terme de la saison. Avec 13 points d’avance sur les Bavarois ainsi que les Souabes, les Werkself devaient impérativement l’emporter pour être champions contre leurs homologues du Werder Brême, quasiment assurés de se maintenir à l’issue de l’exercice et qui restent sur une mauvaise série de six matchs sans victoire (2 nuls, 4 défaites).

Le Bayer Leverkusen met un terme à de longues années d’attente !

Sous les regards attentifs des milliers de supporters du B04, amassés en masse dans les travées de la BayArena, c’est une équipe remaniée par Xabi Alonso qui s’est présentée face à la formation nordiste. D’entrée de jeu, le Bayer s’est immédiatement accaparé la possession du ballon avant de réciter son football. Sur un fil, le Werder a subi les débats avant d’être poussé à la faute à l’heure où Julian Malatini intervenait de manière litigieuse sur Jonas Hoffmann dans sa propre surface. Comme un symbole, Victor Boniface s’est chargé de convertir le penalty pour inscrire son 11e but de la saison en Bundesliga (25e). Multipliant les occasions via Edmond Tapsoba (29e), Jonas Hofmann (35e) ou encore Amine Adli (38e), le club de Rhénanie-du-Nord-Westphalie ne parvenait pas à se mettre à l’abri à la pause pour autant. Continuant d’insister en seconde période, le Bayer Leverkusen prenait le large avec le but de Granit Xhaka (60e) puis un sublime missile de Florian Wirtz (69e). Le jeune milieu offensif a même vu double (83e) et triple (90e) en fin de match qui a provoqué deux envahissements de terrain. Une victoire 5-0 pour le Bayer Leverkusen qui a fait le spectacle.

Malgré la conquête du titre, il n’est pas question de se relâcher pour Xabi Alonso et consorts. Au moment d’aborder les semaines décisives d’avril et de mai, Leverkusen vise le grand chelem dans la mesure où il lui reste une finale de Coupe d’Allemagne à disputer contre Kaiserslautern, en mai prochain. De plus, le club ouest-allemand peut envisager d’aller au bout de son aventure en Ligue Europa. Toujours invaincu en 43 matchs disputés toutes compétitions confondues cette saison, égalant ainsi la performance de la Juventus de Massimiliano Allegri lors de la saison 2011-2012, Leverkusen peut entrer un peu plus dans la légende en devenant le premier club outre-Rhin à boucler un exercice de Bundesliga sans avoir connu le moindre revers. En parallèle, il y aura aussi un record de points à aller chercher, détenu actuellement par le Rekordmeister et ses 91 unités à l’issue de la saison 2012-2013. En d’autres termes, ce titre de champion d’Allemagne peut constituer la première étape d’une saison de tous les records pour le B04.