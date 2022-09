Edf : Raphaël Varane content d'Ousmane Dembélé

Présent en conférence de presse ce mercredi, la veille d'affronter l'Autriche en Ligue des Nations au Stade de France, le défenseur de Manchester United Raphaël Varane (29 ans) s'est notamment exprimé sur Ousmane Dembélé (25 ans, 27 sélections). L'attaquant barcelonais fait son retour en sélection, dans un très bon état de forme en ce début de saison comme l'a souligné le défenseur central.

« Je suis content de le voir à ce niveau, être épanouie. Il a des qualités extraordinaires. Je le trouve toujours avec cette joie de vivre, il apporte cette fraîcheur. Il est plus posé aussi dans sa vie. Là, il est toujours tranquille. Il a trouvé la recette pour physiquement enchaîner, se sentir mieux. Il a connu des moments difficiles et on a la chance de le voir s'amuser et prendre du plaisir » explique le Français aux journalistes.