Un arbitre violemment agressé lors d’un match amateur en Île-de-France

Selon les informations de France Bleu Paris, un arbitre amateur a été violemment agressé lors du match de deuxième division de district de Seine-et-Marne entre Melun (C) - Bagneaux Nemours. L’arbitre de la rencontre a porté plainte suite à cette agression qui a été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux.

Sur la vidéo, on y voit l’homme en noir être frappé et insulté par des « supporters » de Melun, il a ensuite été défendu par des joueurs et des dirigeants des deux clubs. Selon France Bleu, l’origine de ce violent incident serait l’expulsion d’un joueur de Melun en première période qui aurait menacé l’arbitre avant d’appeler du renfort pour se venger.