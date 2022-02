OL : la colère noire de Peter Bosz envers ses joueurs après la défaite à Monaco

En s'inclinant sur la pelouse de l'AS Monaco sur des buts de l'ancien de la maison Jean Lucas et du capitaine adverse Wissam Ben Yedder, l'Olympique Lyonnais a non seulement perdu un choc contre un concurrent direct au classement (Monaco était 8e avant le match, Lyon 7e), mais s'éloigne de plus en plus des places qualificatives pour la Ligue des Champions, qui est l'objectif habituel des Gones en championnat.

La suite après cette publicité

Un revers que n'a pas accepté l'entraîneur de l'OL Peter Bosz, furieux envers ses joueurs en conférence de presse : «On a été très mauvais ce soir. Quand tu ne gagnes pas un duel, que c'est chaque fois une occasion quand le ballon est dans le dos de la défense... on peut parler du système mais ce n'est pas ça. J'étais très content que ce ne soit que 2-0 à la mi-temps... ce n'était pas bien de notre part, on ne mérite absolument pas de prendre un point. J'ai changé trois joueurs à la mi-temps mais normalement, j'aurais dû en changer neuf ou dix... Sans Lopes dans le but, ça fait trois ou quatre à zéro»

Bosz se sent responsable

Toujours devant les journalistes, le technicien néerlandais en a ajouté sur la qualité de la prestation de ses hommes, pas assez convaincante pour inquiéter le club du Rocher : «on peut mieux faire, si tu rentres avec le bon état d'esprit sur le terrain. On a vu en deuxième période, on a mieux joué. Si j'avais une équipe avec des joueurs moyens, je ne serais pas déçu et j'aurais juste félicité Monaco. Mais ce n'est pas ça. Je suis en colère.» Une colère qui s'est manifesté sur son banc à Louis-II, où on l'a vu souvent donner des consignes et des signes d'encouragements pour garder son équipe dans la rencontre.

Enfin, l'ancien coach du Bayer 04 a néanmoins assumé sa part de responsabilité suite à ce mauvais résultat, les cantonnant à la 8e place de la Ligue 1 : «je suis responsable. J'ai essayé avant le match d'expliquer aux joueurs que la victoire contre Marseille ne veut rien dire, que c'est aujourd'hui l'important. Mais je n'y suis pas arrivé parce qu'aujourd'hui, on n'était pas bien. On était meilleurs en deuxième période et les deux joueurs (Faivre et Ndombele, ndlr) ont bien fait, il faut le dire.» Ces deux recrues devront répondre encore présent dans les prochaines échéances lyonnaises (Nice, Lens, Lille), décisives pour la course à l'Europe.