LOSC : Luis Campos souhaite encore claquer la porte !

Une sensation de déjà vu ? En mai dernier, de nombreuses rumeurs concernant un départ du Portugais de Lille avaient déjà fusé. Mais il était finalement resté en poste. Et voilà que selon les informations d'Eurosport, le conseiller sportif de Gérard Lopez a demandé au patron des Dogues de le libérer de son contrat. On rappelle que Campos n'est pas directement employé par le LOSC, mais travaille pour le club nordiste via sa boîte Scoutly.

La suite après cette publicité

Selon le média, l'ancien de l'AS Monaco n'est plus vraiment d'accord avec la politique de l'écurie du nord de la France, sur le mercato notamment. Seulement, Gérard Lopez n'a pour l'instant pas l'intention de se défaire de lui, alors que le média portugais Record, qui confirme les informations, dévoile que les deux parties sont en train de négocier un départ.

Des clubs sont déjà sur le coup

Il y aurait quelques complications juridiques du fait du contrat qui lie la société de Campos au LOSC, et un accord à l'amiable s'annonce coûteux pour le club de Ligue 1, toujours selon le média lusitanien. Le principal concerné ne s'est en tout cas pas présenté du coté du centre d'entraînement du club depuis la fin du mercato "estival", conclu le 5 octobre dernier.

On rappelle qu'il a notamment permis au LOSC de réaliser de sacrés coups financiers, avec les ventes de joueurs comme Nicolas Pépé et Victor Osimhen, partis respectivement à Arsenal et à Naples à un été d'intervalle pour un total de 150 millions d'euros. Eurosport dévoile que des clubs, et pas des moindres, sont sur le coup. Manchester et l'AS Roma sont ainsi intéressés par le Portugais, qui ne devrait donc pas avoir de mal à se trouver un point de chute en cas de départ confirmé...