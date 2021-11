Vidéo : l'effrayant envahissement de terrain des supporters du Grêmio

La suite après cette publicité

En fin de match contre Palmeiras ce dimanche, un groupe de supporters du Grêmio a envahi le terrain. Ils ont détruit la cabine du VAR et d'autres équipements de transmission et a failli envahir le tunnel d'accès aux vestiaires, où se trouvaient les joueurs. Des agressions contre des photographes et d'autres professionnels de la presse ont également été signalées.

Les vandales accusent la VAR d'être responsable de la défaite de leur équipe. C'est grâce à la vidéo qu'un penalty a été sifflé pour Palmeiras, et finalement transformé par Phael Veiga en première mi-temps, menant à l'égalisation à Palmeiras, 1-1. Dans les dernières minutes du match, l'arbitre vidéo a annulé ce qui aurait pu être le but du 2-2 pour le Gêmio, mais refusé pour un hors-jeu de l'attaquant Elias. Au final le club de Porto Alegre s'est incliné 3-1. En grande difficulté en championnat, le Grêmio compte encore cinq matches à domicile jusqu'à la fin du Brasileirão pour éviter la relégation.