Istanbul Basaksehir rejoint le City Football Group

Société créée afin d’administrer les relations des clubs liés à Manchester City, le City Football Group a racheté une nouvelle entité ce dimanche. En effet, la formation turque d’Istanbul Basaksehir sacrée championne en 2020 devient ainsi la treizième formation à rejoindre le City Football Groupe après la maison mère Manchester City mais aussi New York City en Amérique du Nord, Melbourne City, Yokohama F. Marinos, Sichuan Jiuniu FC et Mumbai City en Asie, Montevideo City et Bahia en Amérique du Sud ainsi que le Girona FC, Lommel, Troyes et Palerme en Europe.

«City Football Group (CFG) et Istanbul Başakşehir FK (IBFK) ont signé un accord de coopération axé sur le football. Selon l’accord, CFG fournira des conseils à Istanbul Başakşehir, qui vise la croissance et le succès, sur divers projets de football, notamment la stratégie de football à long terme, la sélection des joueurs, le transfert et la formation des processus. CFG fournira également à l’Istanbul Basaksehir FK des conseils axés sur la planification et la durabilité à long terme, avec les meilleures pratiques en matière de stratégies de transfert de joueurs, de développement des académies et d’utilisation d’informations basées sur les données. En échange, CFG accroîtra ses connaissances et développera ses relations en Turquie, qui est un pays de football ambitieux et doté d’un large vivier de talents. Cet accord offrira également au CFG l’opportunité de collaborer avec un club ayant une vision commune dans les domaines du football émergents» peut-on lire dans un communiqué du club turc.