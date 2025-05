FC Barcelone : Hansi Flick lance un sérieux avertissement avant l’Inter

Le FC Barcelone et l’Inter nous ont offert un magnifique spectacle dans cette demi-finale aller de Ligue des Champions (3-3) au stade olympique de Montjuïc. Deux fois menés au score, les Blaugranas sont revenus à chaque fois et auraient même mérité sur l’ensemble de l’emporter. Portés par le talent de Lamine Yamal, ils devront faire mieux au retour en Lombardie mardi prochain et surtout corriger des erreurs difficilement pardonnables à ce niveau de compétition. Le jeu très offensif et séduisant des Culés plaît à tous les observateurs, mais parvenir à un triomphe en C1 oblige à souligner la perméabilité de la défense.

Celle-ci s’est montrée naïve et trop tendre, à l’image de ce premier centre mal renvoyé par Koundé qui a abouti à l’ouverture du score de Thuram après 30 secondes de jeu. Et puis il y a ces phases arrêtées. Elles aussi ont fait très mal au Barça. Par deux fois Dumfries en a profité. C’est le point faible de l’équipe. « Nous pouvons bien mieux défendre contre eux, reconnaît Hansi Flick en conférence de presse. Ce n’est pas seulement une question de taille, c’est aussi une question de performance et de timing dans le un contre un…» prolonge le coach allemand, d’autant que les Nerazzurri excellent dans ce domaine.

Flick : «nous devons mieux défendre»

«L’Inter a également marqué deux buts contre le Bayern sur coups de pied arrêtés. Ils sont parmi les meilleurs sur corners, et nous devons mieux défendre» martèle Flick. Ce point faible n’est pas nouveau au Barça et fait partie de son jeu risqué même, porté vers l’offensif. Cela fait partie de son identité et c’est assumé par le technicien allemand. Il n’empêche, la Ligue des Champions célèbre la grande majorité du temps les équipes équilibrées. Le très haut niveau donne souvent raison aux pragmatiques. Pour le coach Flick, il s’agit surtout d’un problème d’ajustement que doivent corriger ses hommes en vue de la demi-finale retour.

« On peut progresser, mais aussi en attaque. Beaucoup disent que notre façon de jouer est risquée. Je l’ai lu dans la presse en Allemagne, mais c’est comme ça, assume-t-il. Si on regarde les autres grandes équipes, les buts qu’elles encaissent… En Liga, le Real Madrid n’a pas beaucoup de différence avec nous dans les buts encaissés. Il y a des moments où c’est risqué, mais j’adore ça. Au final, on regarde toujours les attaquants, mais tout part de la défense, du gardien. Tout le monde est impliqué. En défense, c’est pareil. Le travail commence avec le numéro 9. » La réponse sera très attendue sur le terrain mardi soir.