Brest : Pierre Lees-Melou en approche

Le Stade Brestois est en passe de réaliser un joli coup sur le marché des transferts. D'après les informations du Télégramme, Pierre Lees-Melou devrait arriver dans les prochaines heures dans le Finistère. On parle d'un contrat de 3 saisons pour le milieu offensif de 29 ans.

Fort de ses 151 matchs de Ligue 1 entre Dijon et Nice, Lees-Melou passera sa visite médicale demain. Joueur de Norwich depuis un an avec qui il est descendu en Championship, il fait l'objet d'un transfert estimé à 2,3 M€, en plus d'un bonus de 10% sur une éventuelle plus-value à la revente.