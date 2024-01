Le petit tacle de Cuisance au Bayern Munich

La carrière de Mickaël Cuisance était partie sur les chapeaux de roues, et laissait entrevoir de belles promesses. Ses premiers pas avec le Borussia Mönchengladbach en avaient fait l’un des éléments les plus courtisés de Bundesliga, et le Bayern Munich n’avait pas attendu très longtemps avant de passer à l’offensive. Mais c’est là que les malheurs du milieu français ont commencé, puisqu’il n’a jamais éclos en Bavière.

Et Cuisance semble regretter ce choix, et surtout le discours d’Hasan Salihamidzic, alors directeur sportif du Bayern. «J’ai eu beaucoup de temps de jeu et de bons espoirs à Gladbach. Hasan Salihamidzic m’a alors présenté un plan clair. Il a dit que je devais venir immédiatement au Bayern parce que l’équipe était restreinte et que j’aurais beaucoup de temps de jeu. Malheureusement, cela ne s’est pas produit», a déclaré Cuisance à Spox, sans renier toutefois son aventure au Bayern. «Rétrospectivement, le transfert s’est fait trop tôt. Mais je suis toujours fier d’avoir joué pour le Bayern et d’avoir remporté le triplé. Nous avions une super équipe à l’époque. Je n’étais assis sur le banc que pendant les matchs, mais j’aidais les onze titulaires à l’entraînement. J’ai pu apprendre beaucoup des autres milieux de terrain Kimmich, Goretzka, Thiago et Martinez.» Cuisance évolue désormais en deuxième division allemande, à Osnabrück.