Liverpool lance son mercato avec Jeremie Frimpong

Liverpool passe à la vitesse supérieure. Sacré champion d’Angleterre pour la première fois depuis 2020 et à l’occasion de la première saison du coach Arne Slot, le club des bords de la Mersey a impressionné les observateurs. Et pour faire encore mieux la saison prochaine, les Reds vont frapper fort sur le mercato. Avec la perte de leur latéral droit Trent Alexander-Arnold, les Scousers vont surtout se renforcer et ont commencé à le faire.

La suite après cette publicité

Trent Alexander-Arnold parti, le poste de latéral droit n’est occupé que par le jeune et prometteur Nord-Irlandais Conor Bradley (21 ans). Parfois blessé la saison dernière, il aura du mal à tenir seul ce rôle tout au long de la saison. D’ailleurs Joe Gomez et Jarell Quansah ont parfois dépanné comme Curtis Jones. Cependant, il faudra prendre une vraie concurrence à ce poste et c’est désormais chose faite.

La suite après cette publicité

Liverpool a levé la clause libératoire

Les Reds viennent de recruter le latéral droit du Bayer Leverkusen Jeremie Frimpong (24 ans). Le Néerlandais qui a été formé à Manchester City avant d’éclore au Celtic Glasgow est un joueur du Bayer Leverkusen depuis l’été 2021. Devenu incontournable, l’international batave (12 capes, 1 but) a fait le doublé Coupe - Championnat en 2024 et reste sur 5 buts et 12 offrandes en 48 rencontres cette saison. Pour le recruter, Liverpool a levé les 40 millions d’euros de sa clause libératoire, seulement quelques heures après l’officialisation du transfert d’Alexander-Arnold au Real Madrid.



«L’international néerlandais a paraphé un contrat à long terme avec les Reds au centre d’entraînement AXA ce vendredi, après avoir passé avec succès une visite médicale. Le joueur polyvalent arrive à Anfield après quatre saisons et demie en Allemagne avec Leverkusen, où il a totalisé 190 apparitions, marqué 30 buts et réalisé 44 passes décisives. Le numéro officiel de Frimpong chez les Reds sera confirmé plus tard cet été», peut-on lire dans un communiqué. Liverpool frappe déjà un grand coup sur ce mercato, en attendant la possible venue de Florian Wirtz, lui aussi en provenance du Bayer…