Liverpool dégaine une offre de 130 M€ pour Florian Wirtz

Ce n’est un secret pour personne, Florian Wirtz est la priorité absolue de Liverpool. Le jeune milieu de terrain allemand du Bayer Leverkusen est déjà considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde et forcément son profil est convoité par les plus grandes écuries européennes. La saison dernière, après une année historique avec le Bayer Leverkusen, il était annoncé sur le départ. Mais il avait finalement décidé, comme les autres cadres du groupe, de rester un peu plus dans son club formateur.

Mais cet été, la direction du club allemand sait qu’il va falloir tourner la page et elle se prépare déjà à son départ. Convoité ardemment par le Bayern Munich mais aussi par le Real Madrid et Manchester City, le joueur de 22 ans, auteur de 10 buts et 13 passes décisives en 31 matches de Bundesliga, avait surpris son monde en choisissant de se diriger plutôt vers Liverpool. Les Reds, champions d’Angleterre en titre, ont même récemment trouvé un accord avec le joueur sur les termes du contrat.

Liverpool lâche 130 millions

Mais le plus dur restait désormais à faire pour la formation d’Arne Slot : tomber d’accord avec le Bayer Leverkusen sur le montant du transfert. Avec un contrat qui court jusqu’en juin 2027 et un potentiel XXL, le club allemand réclamait bien plus de 100 millions d’euros pour lâcher sa pépite. Selon les informations de The Athletic, Liverpool vient, ce vendredi, de lâcher une offre d’environ 130 millions d’euros avec bonus pour s’attacher les services de l’international allemand (29 sélections, 6 buts).

Selon les indiscrétions du média anglais, c’est en réalité la deuxième offre de Liverpool pour Wirtz. La première avait été jugée insuffisante et Liverpool vient donc de réajuster son offre pour convaincre le Bayer Leverkusen. Reste à savoir si cela suffira mais le montant de 130 millions semble se rapprocher clairement de ce que réclamait le Bayer pour son joueur. Si l’opération venait à aboutir, Florian Wirtz deviendrait, de loin, le plus gros transfert de l’histoire de Liverpool devant Darwin Nuñez (85 millions) et Virgil van Dijk (84 millions).