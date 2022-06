France U20 - Mexique U20 : les compositions sont tombées

L'équipe de France U20 dispute ce jeudi la demi-finale du Tournoi Maurice Revello contre l'Argentine à partir de 18h (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato). Larges vainqueurs de l'Arabie Saoudite (5-0) puis de l'Argentine (6-2) après un accroc en ouverture contre le Panama (0-0, 2-4 t.a.b), les hommes de Diomède ont l'occasion de rejoindre le Venezuela en finale.

La suite après cette publicité

L'entraîneur français aligne le même onze que lors du dernier match avec Zinga dans le but, protégé par le quatuor Baldé-Kouassi-Matsmina-Estève. Le double pivot est composé d'Aouchiche et Agoumé. Ekitike, Akiouche et Cimignani évoluent en soutien de Mara, seul en pointe.

Les compositions :

France : Zinga - Baldé, Kouassi, Matsima, Estève - Aouchiche, Agoumé - Ekitike, Akliouche, Cimignani - Mara

Mexique : Holguin - Rivas, Juarez, Rodriguez, Guzman - Naveda, Pizzuto - Ruvalcaba, Alvarez, Herrera - Munoz