Les dessous du revirement de situation du Bayern pour Joshua Kimmich

Le Bayern Munich a pris une décision inattendue avec l’un de ses cadres. Alors qu’il arrive en fin de contrat en juin prochain, Joshua Kimmich a vu la proposition de prolongation de son club être tout simplement retirée de la table des négociations. La raison ? Le joueur a mis trop de temps à rendre sa décision, a estimé la direction, selon les informations de Bild. Il s’agit là d’un véritable coup de tonnerre, tant Kimmich est un indéboulonnable de l’effectif bavarois où il est présent depuis 2015.

La suite après cette publicité

L’international allemand (97 sélections, 7 buts) est même l’un des capitaines de l’équipe au même titre que Manuel Neuer et Thomas Müller, les deux autres dinosaures du vestiaire. Bild révèle d’autres éléments de ce dossier. Le Rekordmeister avait proposé un salaire légèrement rehaussé au joueur de 30 ans, alors qu’il émarge déjà 20 M€ bruts par an. Mais celui-ci a préféré prendre son temps et comparer les autres offres qui lui seront faites pour rendre son avis. Une démarche qui n’a pas plu au club, lequel a donc mis les négociations en stand-by. Le quotidien allemand affirme tout de même que les pourparlers ne sont pas terminés mais on peut légitimement douter que le Bayern formulera une proposition aux mêmes conditions avantageuses.