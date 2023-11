LdC : Vitinha n’a pas aimé la prestation du PSG

Le PSG a été défait pour la seconde fois de la saison en Ligue des Champions. Malgré l’ouverture du score signée Skriniar, le club de la capitale a perdu sur la pelouse de l’AC Milan 2-1. Les hommes de Luis Enrique n’ont jamais trouvé la solution une fois menés au score, bien cadenassés par une défense milanaise héroïque sur le dernier quart d’heure. C’est ce que reconnaît Vitinha dans son interview d’après match à Canal +. Le Portugais estimé que son équipe est passée à côté en seconde période notamment.

«On a passé un match difficile avec l’ambiance et tout. Mais on doit faire mieux. On n’a pas réussi à faire notre jeu, on est entré dans celui de Milan. Ça ne nous a pas permis d’avoir le contrôle. Nous voulions contrôler le match en seconde période. Le but (de Giroud, ndlr) a tout changé. Notre idée de jouer doit rester la même mais c’est dur de trouver les espaces et avoir la patience pour le second but. C’est encore chaud, c’est dur d’avoir un avis précis mais c’est triste», concède le milieu de terrain.