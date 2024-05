Aston Villa - Liverpool : les compositions sont tombées

La 37e journée de Premier League se referme par un beau choc à Birmingham. Toujours à la lutte pour le Top 4, Aston accueille en effet Liverpool ce lundi soir (un match à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h). Les Reds sont quant à eux déjà assurés de terminer à la 3e place finale du championnat.

Emery retourne à une défense à quatre avec Carlos et Torres entourés par Konsa et Digne tandis que Diaby est présent dans le couloir gauche offensif. Bailey occupe l’autre aile, alors que Watkins se place à la pointe du 4-3-3. Pour son avant-dernier match sur le banc de Liverpool, Klopp présente un 4-3-3 sans surprise, Quansah épaulant toujours Van Dijk en charnière centrale et Gomez sans doute au poste de latéral gauche. Elliott, Endo et Mac Allister forment l’entrejeu, derrière le trio Salah-Gakpo-Diaz, laissant Nunez sur le banc.

Les compositions :

Aston Villa : Martinez - Konsa, Carlos, Torres, Digne - Tielemans, Luiz, McGinn - Bailey, Watkins, Diaby.

Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Quansah, Van Dijk, Gomez - Elliott, Endo, Mac Allister - Salah, Gakpo, Diaz.