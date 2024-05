Trophées UNFP 2024 : Warren Zaïre-Emery élu meilleur espoir de Ligue 1

À l’occasion de la 32e édition des Trophées UNFP, organisée ce lundi soir au pavillon d’Armenonville, Warren Zaïre-Emery (18 ans) a été nommé meilleur Espoir de la saison 2023-2024. En lice aux côtés d’Eliesse Ben Seghir (Monaco), Rayan Cherki (OL), Désiré Doué (Rennes) et Leny Yoro (Lille), le milieu de terrain parisien a finalement été récompensé. Véritable révélation de l’exercice francilien, malgré des dernières semaines plus compliquées, le Titi parisien s’est révélé aux yeux du monde entier en portant les siens, notamment lors de la phase de poules de Ligue des champions où il aura brillé face à l’AC Milan au Parc (3-0), mais également à Dortmund, pour assurer la qualification en huitièmes de finale (1-1).

«Il a été au-dessus de mes attentes, bien au-dessus, je ne vais pas parler de sa qualité physique, technique ou personnelle, je l’ai déjà fait beaucoup, mais je vais parler de sa capacité à jouer en relation avec les autres. Il est très intelligent pour compenser le déplacement de ses coéquipiers, je n’ai jamais vu ça et c’est très rare de voir ça. C’est un joueur primordial pour nous», avait d’ailleurs récemment noté son entraîneur, Luis Enrique. Auteur de 3 buts et 7 passes décisives en 41 matches toutes compétitions confondues, le numéro 33 des Rouge et Bleu, logiquement prolongé par le club de la capitale jusqu’en juin 2029, succède donc à son coéquipier Nuno Mendes, couronné la saison passée.