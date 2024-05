Le message d’adieu de Layvin Kurzawa au PSG

Recruté par le Paris Saint-Germain en 2015 en échange de 25 M€, Layvin Kurzawa a passé neuf ans dans la capitale. Mis de côté depuis quelques années, le latéral gauche sous contrat jusqu’en juin prochain quittera les Rouge et Bleu. L’ancien Monégasque a d’ailleurs posté un message d’adieu.

La suite après cette publicité

« Pour toi Paris Saint-Germain… C’est le coeur rempli d’émotion que j’écris ce texte. 9 années passées au sein du PSG ce n’est pas rien. J’ai connu de très beaux moments, comme des plus durs. Mais sachez que l’amour que je porte pour le PSG est sincère. Tout au long de ces années, j’ai grandi avec vous, je suis d’ailleurs devenu papa à deux reprises dans cette magnifique ville. Je pars la tête remplie de souvenirs et croyez-moi à chaque fois que j’ai porté ce maillot, j’ai toujours voulu donner le meilleur de moi-même et surtout sans tricher. Je sais que nos rapports ont parfois été compliqués, néanmoins sachez que je ne retiens que le positif et j’ai été privilégié que le Parc soit ma maison pendant ces années. Après tant d’années de galères et de combats, c’est une page qui se tourne. Je tiens particulièrement à remercier mes coéquipiers, le staff, le club et les supporters. Les joueurs sont de passage, mais le PSG reste grand. ICI C’EST PARIS », a-t-il posté sur ses réseaux sociaux.