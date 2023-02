Real Madrid : la nouvelle soirée record de Karim Benzema

La suite après cette publicité

Hier soir, tous les yeux étaient logiquement rivés sur les rencontres de Ligue des Champions, ou même sur ce joli duel entre Arsenal et Manchester City ô combien décisif pour le titre de Premier League. Mais en Espagne, il y avait un match très important, bien que moins alléchant sur le papier. Le Real Madrid recevait ainsi Elche, la lanterne rouge de la Liga, avec l’obligation de gagner.

Les Merengues étaient effectivement à 11 points du FC Barcelone, le leader de la Liga, au coup d’envoi de la partie, et tout autre résultat qu’une victoire aurait été terrible en vue de la course au titre. Mais les Madrilènes ont fait le boulot, s’imposant plutôt facilement sur le score de 4-0, avec un doublé de Karim Benzema sur penalty. Il est ainsi devenu le deuxième meilleur buteur du Real Madrid en Liga, avec 230 buts, devançant ainsi Raul Gonzalez.

De nouveaux records à aller chercher

Mais ce n’est pas tout. Il est aussi arrivé aux 429 victoires avec le club de la capitale espagnole, égalant l’ancien buteur espagnol. Seuls Casillas (463) et Sergio Ramos (437) font mieux, et nul doute que le Français dépassera bientôt le défenseur du PSG et même l’ancien portier s’il reste une saison de plus. « C’est un joueur complet, pas seulement un attaquant, a expliqué l’Italien. Il combine bien avec ses coéquipiers, c’est un attaquant qui se tient toujours prêt dans la surface et un joueur qui nous aide énormément dans la possession. Karim est en train de faire une carrière fantastique », a expliqué Carlo Ancelotti après le match.

Prochains objectifs ? Il sera difficile d’aller chercher Cristiano Ronaldo au niveau des buts marqués en Liga, puisque le Portugais en totalise 311. En revanche, la fin de saison s’annonce passionnante, et il a aussi une place à se faire dans le classement historique des buteurs du championnat espagnol. Actuellement cinquième, il n’est qu’à quatre unités d’Hugo Sanchez (234) et n’est pas si loin que ça de Telmo Zarra (252). Tout indique que le Français terminera troisième, derrière Cristiano Ronaldo et Lionel Messi (474) !