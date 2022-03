Egypte-Sénégal : les compositions officielles

L'affiche au sommet du football africain entre Egypte et Sénégal nous offre un remake ce soir, pour le match aller du 3ème tour des qualifications pour la Coupe du monde en zone Afrique (une affiche à suivre en direct commenté à 20h30). Les Lions de la Teranga de Sadio Mané s'étaient imposés lors de la finale de la dernière CAN pour la première fois de leur histoire, aux tirs au but face aux Pharaons de Mohamed Salah.

Pour ce match crucial, les Egyptiens alignent Salah, Mohamed et Trezeguet devant. El-Shenawy est dans les buts. En face, Mané est bien entendu titulaire avec Ismaïla Sarr et Diedhiou. Gana Gueye et Abdou Diallo sont dans le XI, tout comme Bouna Sarr.

Les compositions d'équipes :

Egypte : El-Shenawy - Abdel Monem, Fatouh, Gaber, Hamdy - El Solia, Fathi, Elneny - Trezeguet, Salah, Mohamed

Sénégal : E. Mendy - B. Sarr, Koulibaly, Diallo, Ciss - Kouyaté, N. Mendy, Gueye - I. Sarr, Diedhiou, Mané