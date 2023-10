EdF : Didier Deschamps évoque à nouveau le cas Warren Zaïre-Emery

Interrogé par la chaîne L’Equipe lors de son arrivée au théâtre du Chatelet où la cérémonie du Ballon d’Or 2023 a lieu, Didier Deschamps a notamment évoqué le cas Warren Zaïre-Emery, international Espoirs et brillant avec le Paris Saint-Germain au cours des dernières semaines. Un rendement impressionnant qui pourrait bien lui ouvrir les portes de l’équipe de France A, qui plus est après la blessure d’Aurélien Tchouameni, éloigné des terrains pour six semaines.

«Pas forcément, sa possible présence n’est pas liée au forfait d’Aurélien mais si Aurélien a une grande place avec les Bleus, sa présence n’est pas liée à ce forfait», a cependant déclaré l’ancien milieu de terrain de l’OM avant de dire tout le bien qu’il pensait du jeune Parisien. «Si je l’apprécie ? Oui, je l’ai déjà dit. Il plaît à beaucoup de monde, avec son jeune âge il fait preuve de maturité, il est français donc il est sélectionnable».