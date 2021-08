FC Barcelone : Joan Laporta lance l'après-Lionel Messi

La suite après cette publicité

Une page d'histoire glorieuse se tourne. Désormais, le FC Barcelone devra faire sans Lionel Messi (34 ans). Malgré un accord contractuel, le club blaugrana n'a en effet pas pu prolonger la Pulga, qui se dirige vers d'autres horizons. Mais le départ de l'emblématique n° 10, capitaine et meilleur buteur de Liga l'an passée (30 réalisations), ne doit pas entamer la motivation du Barça, comme l'a expliqué Joan Laporta ce vendredi en conférence de presse. «La motivation est maximum. La direction, dont le travail difficile est remarquable, est plus motivée que jamais. Tant les joueurs que l'entraîneur, le staff et la direction sportive, on va être exigeant avec nous. Nous sommes prêts à tout faire pour que le Barça sans Messi continue à gagner des titres, à être compétitif», a-t-il lancé.

Le patron de l'écurie catalane a également envoyé un message fort à ses joueurs, capitaines expérimentés comme jeunes talents de La Masia ou venus d'ailleurs. «C'est un moment important de l'histoire du club. Je leur ai dit que nous devons maintenant montrer au monde que nous sommes capables de gagner des titres sans l'un des meilleurs joueurs du monde, Leo Messi. C'est une responsabilité et une motivation. Les capitaines sont pleinement impliqués pour créer un esprit d'équipe encore plus fort dans ce début de saison, notamment dans l'intégration des jeunes joueurs de qualité qui arrivent dans le groupe. Le club les soutient pleinement sur le chemin du succès», a-t-il indiqué avant d'insister.

Le mercato du Barça n'est pas terminé

«Évidemment, le groupe est triste, touché. Mais je l'ai vu motivé pour démontrer qu'ils sont de grands professionnels capables de décrocher des titres. À eux maintenant de gagner les compétitions dans lesquelles nous sommes engagées. Nous allons apporter du professionnalisme, exiger de l'implication et soutenir au maximum l'entraîneur et le staff pour décrocher des succès», a-t-il assuré, accordant sa pleine confiance à Ronald Koeman, le technicien néerlandais, un temps contesté au début de l'été, face à cet immense défi.

«C'est un homme du club. Il a la capacité de s'adapter rapidement. Évidemment, il ne sera pas facile de remplacer un joueur qui marque plus de 30 buts par saison. Mais il est très motivé. Il sait qu'il doit mener cette nouvelle ère, avec les joueurs, pour avoir de nouveaux succès», a-t-il confié, expliquant que les quatre recrues (Emerson, Eric Garcia, Sergio Agüero, Memphis Depay) allaient pouvoir être inscrites et que la fin du mercato estival pouvait lui apporter quelques surprises. «Le mercato n'est pas terminé. Il reste encore du temps et il peut encore se passer beaucoup de choses», a-t-il conclu. Un chapitre nouveau de l'histoire de Barça démarre.