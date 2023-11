Qualifs CdM 2026 : la RD Congo chute face au Soudan, l’Égypte enchaîne contre la Sierra Leone

Ce dimanche se poursuivait le premier tour de qualification pour la Coupe du Monde 2026 dans la zone Afrique. Après trois premiers rendez-vous à 14h00, la République Démocratique du Congo défiait le Soudan dans une rencontre délocalisée à Benghazi, en Libye (le Soudan est frappé par une guerre civile et n’est toujours pas en mesure d’accueillir de rencontres internationales). Pourtant favoris, les Léopards ont longtemps laissé leurs supporters sur leur faim, avant même de chuter en fin de rencontre suite à un but contre son camp de Charles Pickel (79e, 1-0).

La suite après cette publicité

Un résultat qui permet au Soudan de prendre provisoirement la tête du groupe B, dans l’attente du match du Sénégal, mardi, face au Togo (17h00). La République Démocratique du Congo est 3e et ne rassure pas à moins de deux mois de la CAN. Dans l’autre duel de la soirée, l’Égypte, absente du dernier Mondial au Qatar, défiait la Sierra Leone, à Monrovia, au Libéria. Sans trembler, les Pharaons se sont imposés 2-0 grâce à un doublé de Trézéguet (18e, 62e), enchaînant ainsi une deuxième victoire après la correction infligée à Djibouti (6-0) trois jours plus tôt. À noter les deux expulsions côté Sierra Leone, de Fornah (38e) et Kabia (90+9e). Grâce à ce succès, les joueurs de Rui Vitória consolident leur première place du groupe A avec 6 points en deux matches.