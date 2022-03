Barça : Pedri réagit à la comparaison avec Lionel Messi

A l'issue de la victoire acquise sur le terrain de Galatasaray (2-1) en huitième de finale retour de la Ligue Europa, le milieu de terrain du FC Barcelone Pedri Gonzalez ne nie pas le statut de son club : «Nous verrons qui nous aurons au tirage au sort, mais pour moi, nous sommes les favoris. Nous jouons le genre de football que nous aimons et nous en profitons. J'espère que nous aurons la chance de remporter le titre.»

Buteur après un superbe enchaînement de feintes de frappe, l'international espagnol a voulu calmer le journaliste face à lui, comparant son but à l'une des nombreuses réalisations inscrites par Lionel Messi sous le maillot du Barça : «Je pense à tirer, je feinte et je continue à feinter jusqu'à ce que je trouve un trou. Je ne me souviens pas de la pièce. Sur le terrain, les choses viennent à moi, j'ai la chance de ne pas avoir à réfléchir. Messi a marqué de bien meilleurs buts et me comparer aux buts de Leo est fou.»