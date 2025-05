Liga : le Real Betis arrache un précieux succès face à l’Espanyol Barcelone

À l’occasion de la 34e journée de Liga, le Real Betis se déplaçait sur le terrain de l’Espanyol Barcelone. Si les Catalans n’ont plus rien à jouer en cette fin de saison, les Sévillans, eux, sont en pleine course à l’Europe et peuvent encore potentiellement accrocher une place en Ligue des Champions. Et c’est une très bonne opération qu’ont réalisé les Verdiblancos au RCDE Stadium, en s’imposant 2-1.

La suite après cette publicité

Roberto Fernández est pourtant venu ouvrir le score en première période, sur un service de Pol Lozano (1-0, 28e). Après cette réalisation, les joueurs de Manuel Pellegrini ont dû attendre la 85e minute pour voir Giovani Lo Celso égaliser (1-1, 85e). Galvanisés, les Sévillans sont ensuite parvenus à prendre l’avantage dans le temps additionnel, grâce à Antony (90e+1). À l’issue de cette partie, le Real Betis reste 6e, mais revient à une longueur de Villarreal, 5e. L’Espanyol Barcelone pointe lui au 14e rang.