Coupe du monde 2022 : ce qu'il faut savoir de l'Argentine

Le parcours de qualification et le groupe :

Dans le championnat qui regroupe les dix équipes de la CONMEBOL, l'Argentine n'a pas tremblé puisqu'elle est restée invaincue. Remportant 11 matches pour 6 nuls (Brésil, Chili, 2X Paraguay, Équateur et Colombie), l'Albiceleste a été longuement deuxième derrière le Brésil et termine à six points de son rival. Par contre, l'écart avec la concurrence a été important avec onze points d'avance sur l'Uruguay qui a terminé troisième. Une phase qualificative parfaitement menée donc pour l'équipe de Lionel Scaloni qui se retrouve placée dans le groupe C. Débutant le 22 novembre contre l'Arabie Saoudite, l'Argentine défiera ensuite le Mexique le 26 novembre avant de conclure la phase de poules face à la Pologne le 30 novembre.

Les qualités et faiblesses

Après trois échecs lors des finales de Coupe du monde 2014, Copa América 2015 et 2016, l'Argentine semblait maudite et avait régressé à l'image de son huitième de finale lors de la Coupe du monde 2018. Néanmoins depuis 2018 et surtout la Copa América 2019, l'Argentine semble sur de bons rails. Trouvant d'abord un équilibre défensif et dans le contrôle du jeu, l'Albiceleste a trouvé la formule pour permettre à ses génies de l'attaque et notamment Lionel Messi de s'exprimer. Se trouvant une référence dans les cages avec Emiliano Martinez, l'Argentine compte sur une solide charnière avec Cristian Romero et Nicolàs Otamendi tandis que Lisandro Martinez est une alternative crédible. Sur les côtés, Nicolas Tagliafico, Marcos Acuña, Nahuel Molina et Gonzalo Montiel sont des options fiables tandis qu'au milieu de terrain, le double pivot est efficace.

Leandro Paredes dispose d'un niveau solide en sélection au même titre que Rodrigo De Paul et Guido Rodriguez sans oublier l'étoile montante Enzo Fernandez. Si sur les couloirs, le forfait de Giovani Lo Celso, et la forme moyenne d'Angel Di Maria, peuvent soulever certains doutes, l'attaque dispose d'un duo de choc. Lionel Messi semble avoir retrouvé son meilleur football cette saison et se sent de plus en plus épanoui en sélection. Pour ce qui est de Lautaro Martinez, il s'est vite adapté au statut de numéro 9 de l'Argentine et si ce n'est pas un buteur froid de réalisme, il apporte beaucoup dans le jeu pour sublimer les siens. Sûre de ses forces, l'Argentine ne sort pas du lot par rapport aux autres favoris, mais s'avance avec de bonnes certitudes.

Le sélectionneur : Lionel Scaloni

Seulement âgé de 44 ans, Lionel Scaloni réalise un tour de force depuis qu'il a pris en main la sélection argentine. Le natif de Pujato a débuté comme assistant de Jorge Sampaoli à Séville entre 2016 et 2017 après une carrière honorable en tant que joueur (Newell's Old Boys, Estudiantes, La Corogne, West Ham, Racing Santander, Lazio, Majorque et Atalanta) avant de le rejoindre avec la sélection argentine. Après le Mondial 2018 et l'échec de Jorge Sampaoli, personne ne se distinguait pour lui succéder et Lionel Scaloni a assuré l'intérim avec brio. Montant doucement un projet de jeu cohérent, il a emmené sa sélection en demi-finale de la Copa América 2019 puis au sacre en 2021. Avec 33 victoires, 12 nuls et 4 défaites en 49 matches, Lionel Scaloni arrive en position de force lors de cette Coupe du monde 2022.

La star : Lionel Messi

Pour son cinquième mondial, "La Pulga" tentera d'enfin décrocher le titre qui se refuse à lui. Quart de finaliste en 2006 et 2010, finaliste malheureux en 2014 et huitième de finaliste en 2018, Lionel Messi pensait peut-être avoir loupé le coche lors de cette ultime édition. Un revers de trop pour l'Argentin, mais qui a doucement, mais sûrement été évacué. Remportant enfin un titre avec l'Albiceleste lors de la Copa América 2021 en se montrant prépondérant dans ce sacre, le joueur du PSG est en forme en club (12 buts et 13 offrandes en 17 matches), mais aussi en sélection (9 buts et 2 offrandes lors des 5 derniers matches). À 35 ans, Lionel Messi arrive au crépuscule de sa carrière, mais peut sublimer sa légende en décrochant enfin le Graal Mondial que tout un pays attend depuis 36 ans.

L'attraction : Enzo Fernandez

Arrivé cet été de Benfica en provenance de River Plate, Enzo Fernandez est la sensation du moment dans le championnat portugais. Auteur de 3 buts et de 4 passes décisives en 21 matches avec les Portugais, preuve de son dépassement de fonctions, le milieu relayeur de 21 ans a fait ses débuts en sélection en septembre dernier. Un statut de novice qui le fait partir avec du retard dans la hiérarchie, mais qui pourrait être vite comblé en cours de compétition. Auteur de performances probantes contre la Juventus et le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, le natif de San Martín est en train de prendre une énorme dimension lui qui possède une clause libératoire de 120 millions d'euros. De surprise à certitude, il n'y a qu'un pas et Enzo Fernandez semble déterminé à le franchir.

