EdF : une vidéo émouvante d’Antoine Griezmann refait surface

Ce lundi, Antoine Griezmann (33 ans) a surpris tout le monde en annonçant sa retraite internationale. Le joueur de l’Atlético de Madrid a expliqué les raisons de cette décision sur ses réseaux sociaux. «C’est avec le cœur plein de souvenirs que je clos ce chapitre de ma vie. Merci pour cette magnifique aventure tricolore et à bientôt (…) Aujourd’hui, c’est avec une profonde émotion que je vous annonce ma retraite en tant que joueur de l’équipe de France. Après 10 années incroyables marquées par des défis, des succès et des moments inoubliables, il est temps pour moi de tourner une page et de laisser place à la nouvelle génération. Porter ce maillot a été un honneur et un privilège. Depuis mars 2014 et jusqu’à septembre dernier, j’ai eu la chance de vivre des moments incroyables aux côtés de coéquipiers exceptionnels. Nous avons partagé des victoires qui resteront gravées à jamais dans nos mémoires. Alors merci pour ces précieux souvenirs que nous avons créés ensemble. Je tiens également à remercier les supporters qui ont toujours été là dans les moments de joie comme ceux de doute. Votre passion, votre ferveur et votre fidélité ont été une vraie source d’énergie pour moi. Un immense merci aussi au staff de l’équipe de France et à toutes les personnes qui ont travaillé dans l’ombre à Clairefontaine et en déplacement.»

Grizi arrête donc son aventure chez les Bleus après 137 capes (44 buts, 38 passes décisives). L’histoire retiendra que sa dernière apparition en sélection a eu lieu au Groupama Stadium de Décines le 9 septembre dernier face à la Belgique (victoire 2-0). Quelques jours avant, il avait pris part au match face à l’Italie au Parc des Princes (défaite 3-1). D’ailleurs, depuis son annonce, une vidéo datant de cette rencontre a refait surface. On voit le joueur originaire de Mâcon faire un tour d’honneur et applaudir les supporters. Des images qui ont une autre résonance ce lundi…