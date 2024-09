Équipe de France : Antoine Griezmann annonce sa retraite internationale !

«C’est avec le cœur plein de souvenirs que je clos ce chapitre de ma vie. Merci pour cette magnifique aventure tricolore et à bientôt», a ainsi écrit sur son compte X Antoine Griezmann. L’attaquant de l’Atlético de Madrid a annoncé ce lundi matin sa retraite internationale après plus de dix années passées sous le maillot de l’équipe de France. «Aujourd’hui, c’est avec une profonde émotion que je vous annonce ma retraite en tant que joueur de l’équipe de France. Après 10 années incroyables marquées par des défis, des succès et des moments inoubliables, il est temps pour moi de tourner une page et de laisser place à la nouvelle génération», a-t-il notamment expliqué dans une vidéo.

Fier d’avoir été un moteur des Bleus depuis ses débuts contre les Pays-Bas (2-0) le 5 mars 2014, Antoine Griezmann a tenu à remercier avec émotion les personnes qu’il aura côtoyées durant son passage sous le maillot tricolore : «porter ce maillot a été un honneur et un privilège. Depuis mars 2014 et jusqu’à septembre dernier, j’ai eu la chance de vivre des moments incroyables aux côtés de coéquipiers exceptionnels. Nous avons partagé des victoires qui resteront gravées à jamais dans nos mémoires. Alors merci pour ces précieux souvenirs que nous avons créés ensemble. Je tiens également à remercier les supporters qui ont toujours été là dans les moments de joie comme ceux de doute. Votre passion, votre ferveur et votre fidélité ont été une vraie source d’énergie pour moi. Un immense merci aussi au staff de l’équipe de France et à toutes les personnes qui ont travaillé dans l’ombre à Clairefontaine et en déplacement.»

Un petit mot pour Didier Deschamps

Il a aussi eu un petit mot pour le sélectionneur Didier Deschamps qui l’a lancé et l’a épaulé pendant ses 137 capes où il aura marqué 44 buts et délivré 38 offrandes : «votre confiance et votre accompagnement tout au long de ma carrière internationale ont été essentiels dans mon développement en tant que sportif. Je quitte l’équipe de France avec un profond sentiment de fierté et de gratitude. J’ai eu l’honneur de représenter notre pays et la chance de vivre des moments extraordinaires comme celui de devenir champion du monde. Je continuerai à suivre les Bleus avec passion et à soutenir cette équipe qui m’a tant donné. Je suis convaincu que l’avenir est prometteur. J’ai hâte de voir la prochaine génération briller. Un grand merci à vous tous pour votre amour et votre soutien. À bientôt. Antoine.»

Légende de l’équipe de France, le natif de Mâcon aura marqué la dernière décennie des Bleus. Finaliste malheureux de l’Euro 2016, il aura marqué la compétition de son empreinte en étant le meilleur buteur avec 6 buts. Lors de la Coupe du monde 2018, il aura été l’un des leaders de l’équipe qui aura été championne du monde contre la Croatie (4-2). Si l’Euro 2020 et l’Euro 2024 auront été plus compliqués pour celui qu’on surnomme Grizou, il a aussi connu d’autres bons moments comme la Ligue des Nations remportées en 2021 contre l’Espagne (2-1) ou bien la Coupe du monde 2022 malgré la défaite finale contre l’Argentine (3-3, 4-2 aux Tab) où il aura livré un tournoi exceptionnel. Dix années d’équipe de France et de succès viennent d’être tournées avec ce départ à la retraite d’Antoine Griezmann.