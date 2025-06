AS Roma : Nicolo Zaniolo sort du silence après les lourdes accusations à son encontre

Accusé par l’AS Roma d’avoir agressé physiquement deux jeunes joueurs, uriné dans leurs installations et d’avoir été en état d’ébriété à Viola Park après la demi-finale Primavera contre la Fiorentina, Nicolo Zaniolo a répondu publiquement via Instagram. L’international italien nie tout comportement violent, expliquant avoir été provoqué : « je réitère que je n’ai commis aucun acte agressif ou violent à l’encontre de qui que ce soit, mais que j’ai été la cible d’insultes et de provocations injustifiées de la part de certains membres de l’AS Roma. Néanmoins, je reconnais que je n’ai pas réagi de la manière la plus appropriée compte tenu de mon rôle et de mon expérience. »

Celui qui était prêté à la Fiorentina par Galatasaray cette saison, a exprimé ses regrets après cet épisode : « je ne peux évidemment pas entrer dans le détail des explications que j’ai fournies concernant la dynamique des événements. J’ai toujours cru aux valeurs du sport et à l’importance de fournir aux jeunes des modèles positifs : je regrette d’avoir failli à cette responsabilité et je promets de tirer les leçons de cette expérience désagréable pour l’avenir. » À noter que la FIGC a ouvert une enquête, et Zaniolo pourrait être lourdement sanctionné s’il est reconnu coupable.