PSG : la grande annonce de Nasser Al-Khelaïfi sur son avenir

Et si cette victoire en Ligue des Champions était le point de départ d’une nouvelle ère au PSG ? Après avoir enfin touché le Graal, ce pour quoi Qatar Sport Investment a racheté le club de la capitale en 2011, ne serait-il pas temps de tourner une page, avec cette coupe aux grandes oreilles comme cadeau d’adieu ? Discret sur son avenir depuis qu’il est le boss du club, Nasser Al-Khelaïfi s’est laissé aller à quelques confessions ce mardi soir.

Invité de l’émission C dans l’air sur France 5, le Qatarien, qui a laissé les joueurs partir en direction des États-Unis pour disputer la Coupe du Monde des Clubs aujourd’hui, a donné des indications sur ce qu’il compte faire dans le futur. Et pour lui, il n’est pas vraiment question de quitter ce poste qu’il aime tant. «Je ne sais pas combien de temps (il va rester au club). C’est mon club de cœur. Je veux rester le plus longtemps possible.»

NAK se voit au PSG encore longtemps

Al-Khelaïfi (51 ans) a toujours maintenu le cap depuis qu’il est à la tête des Rouge et Bleu. Il a pourtant connu de très nombreuses tempêtes comme la remontada du Camp Nou en 2017, l’humiliation au Parc des Princes contre Manchester United en 2019, le retournement de situation invraisemblable au Santiago Bernabéu avec le triplé de Benzema en 2022. Malgré ces échecs, NAK n’a jamais été rediscuté par l’état-propriétaire du PSG. Il est maintenant au sommet.

«Je suis fier vous savez, maintenant on a des supporters à Marseille, s’amuse-t-il ce soir sur le plateau de l’émission. Je veux remercier la France et tous les Français car ils ont été derrière nous. C’est la première fois que j’ai ressenti ça. Je veux remercier le président de la République, le président Macron pour ses mots, son discours. Ça m’a beaucoup touché, ça a touché les joueurs.» Il devrait donc être encore présent quelques années de plus pour le meilleur et le pire.